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Eskişehir koronavirüs vaka oranı artışında birinci sırada

#Eskişehir#Koronavirüs#Gizem Zengin

Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen vaka oranı neredeyse 2 katına çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk haritasında 900 bin nüfuslu kent, vaka oranı en çok artan iller arasında ilk sırada yer aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92’ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 137,16’dan 30,35 oranında artarak 167,51’e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 286,67 seviyesinden 69,5 artarak 356,17’ye yükseldi. Eskişehir son açıklanan verilerle birlikte İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli’nin yer aldığı en çok vaka oranı artan kentlerde birinci oldu. Türkiye'nin koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,3 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,4, Kütahya'da ise yüzde 79,1 oldu.

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ESKİŞEHİR TAMAMEN ‘KIZARDI’

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kütahya ve Bilecik’te artan vakalar nedeniyle yeşil alanlar azalırken, Eskişehir'de ise haritanın tamamı 'çok yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkle kaplandı. Vaka artışının yaşandığı Eskişehir’de hastanelerdeki yoğunluk da sürüyor. Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuyruk oluşturdu. Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede, 3 üniversitesiyle öğrenci kenti olan şehirde vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı saptandı.

Eskişehir koronavirüs vaka oranı artışında birinci sırada

'DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ'

Halkın koronavirüs tedbirlerine uymadığını ifade eden vatandaşlardan Meral Gümüş, dışarı çıkarken endişe ettiklerini söyledi. Tedbirsizliğin vaka oranlarına da yansıdığını kaydeden Gümüş, “Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Sokaklara bakın, çoğu maskelerini çıkartmış. Eskiden herkes evinden çıkmıyordu, korkuyordu. Ama şimdi bakın gezenlerin ağzında maske yok. Hastalığı varsa yayıyor işte. Korka korka çıkıyoruz. Çok ihtiyacımız olmadıkça, mecbur kalmadıkça çıkmıyoruz zaten” dedi. Kısıtlamaların geri gelmesi gerektiğini savunan Handan Çelik de maske denetimi istediğini belirterek, “Bir ara yasak getirdiler, ondan sonra bıraktılar. Çoğu insanda maske yok. Denetleme çok az. Bu artış normal diye düşünüyorum. Ben insanlara çok yaklaşmak istemiyorum. Sağlığımı düşünen birisiyim” diye konuştu.

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Eskişehir koronavirüs vaka oranı artışında birinci sırada

'AŞI OLANLAR DA TEDBİRLERE UYMALI'

Sağlık çalışanı Gizem Zengin ise vaka artışının insanların gerektiği gibi maske kullanmamasından kaynaklandığını söyledi. Sokakta maskesiz insanları çok sık gözlemlediğini belirten Zengin, “Ben de eşimle hastanede çalışıyordum. Hastaneye gelenler dahi maske kuralına dikkat etmiyor. Bunun dışında dezenfektana da önem verilmiyor. Aşıdan itibaren insanlar ‘aşı beni koruyor nasıl olsa' diye düşünüyor. Bu algı yanlış bir durum. Maskeye ve diğer kurallara halen dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmediği için de böyle devam ediyor ki daha da kötüye gider” dedi.

VALİLİK TEDBİR ALDI

Eskişehir Valiliği, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kentte maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin artırılmasının yanı sıra İl Pandemi Kurulu kararıyla saat 24.00’ten sonra konaklama tesisleri ve yeme­ içme yerlerinde müzik yayınları ile nikah, düğünlerde canlı müzik yapılmasının yasakladı.

 

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#Eskişehir#Koronavirüs#Gizem Zengin

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