Eski Yahudi mahallesi müze oluyor

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İZMİR'de tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki eski Yahudi mahallesi ile sinagoglar, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan ve bir dönem 30 bin Yahudi vatandaşın yaşadığı bölge, İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi kapsamında açıkhava müzesine dönüştürülüyor. Avrupa Birliği (AB) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) fonları ile Almanya, ABD gibi ülkelerden elde edilen hibelerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ayağa kaldırılan tarihi miras, kültür-sanat etkinlikleri dışında ibadethane olarak da kullanılıyor.

GİDEN AİLELERİN TORUNLARI GELİYOR

İZMİR Yahudi Kültür Mirası Projesi Genel Koordinatörü Nesim Bencoya, bölgede 9 sinagog olduğunu belirterek, çalışmaları şöyle anlattı: “Bunların hepsi birbirine çok yakın. Forasteros, Sinyora, Hevra ve Algaze bölgenin kalbini oluşturuyor. Bizim asıl amacımız yıkık mekânları korumak ve restorasyonunu yapmak. Var olanı koruyup restore ederek bölgeyi açıkhava müzesi haline getirmek. Bölgenin aynı zamanda kültür ve inanç turizmi için çekim merkezi olmasına çalışıyoruz. İzmir'den giden ailelerin çocukları, torunları buraya geliyor. Aile mezarlıklarını veya evlerini hatta doğduğu evi bulmak için gelenler var. Burada ağlıyorlar. Çünkü İzmir'i de anavatan olarak görüyorlar.”

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KEMERALTI GİBİ BİR ALAN YOK

PROJENİN kent turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan koordinatör Nesim Bencoya, “Çalışmalar kapsamında yurtdışı turizm ağları kuruyoruz. Dünyada buraları yüksek sesle anlatmalıyız. Çünkü Kemeraltı, özel bir yerdir. Kemeraltı gibi bir alan yok. İnanç ve kültür turizminde çok büyük fark yaratır. Kültür turizmi yapan kesim önemli. Bunlar daha fazla para harcıyor” dedi.