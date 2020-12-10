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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis cezası

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Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis cezası
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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.

Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Sönmez'in yargılandığı suçtan 9 yıl hapse çarptırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu kaydediliyordu.

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