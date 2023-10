Eski sevgilisinin vurup cezaevinden tehdit ettiği Ayşen’in isyanı: Öldürülmek istemiyorum

Haberin Devamı

Manisa’da geçen yıl eşinden boşanan Ayşen Eryılmaz (27), Adem Yilmaz (40) ile tanıştı. Bir süre sonra, eski eşinin de arkadaşı olan Yilmaz’ın uyuşturucu kullandığını öğrenen Ayşen, saplantılı olduğunu fark edince ayrılma kararı aldı. İddiaya göre Yilmaz, ayrılmak istemediği Ayşen’i kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Ayşen, Yilmaz ile bir kez daha görüşmeyi kabul etti. 18 Mart’ta otomobilde buluşan ikili tartıştı. Yilmaz, birlikte olma isteğini reddeden Ayşen’i, sol dizkapağından silahla vurdu. Yilmaz’ın tehditlerinden korkan Ayşen, ifadesinde otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradığını ve şüpheliyi daha önce görmediğini söyledi. Olaydan 1 ay sonra Yilmaz, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Ayşen, bu sürede cezaevindeki Yilmaz’ın kendisine ve çocuklarına yönelik ölüm tehditlerini aracılar vasıtasıyla sürdürdüğü gerekçesiyle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Ayşen’in paylaşımının ardından polis harekete geçti. Ayşen, Yilmaz hakkında şikâyetçi oldu.

‘HAYATIMI KARARTTI'

Yaşadıklarını anlatan Ayşen, “Yüzde 26 engelli raporu verildi. Aparatsız yürüyemiyorum. Psikolojik olarak bitik durumdayım. Başka suçtan cezaevine girdi ancak tehditlerini sürdürüyor. Bütün hayatımı kararttı. Öldürülmek istemiyorum” dedi.

‘KAPININ ÖNÜNE ÇIKMAYA KORKUYORUM’

- Öldürülme korkusuyla yaşadığını söyleyen Ayşen Eryılmaz, “Hem beni hem de çocuklarımı tehdit etmeyi sürdürdüğü için, çocuklarımı bir an olsun yanımdan ayırmıyorum. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, her an birinin saldırısına uğrayacakmış hissi yaşıyorum. Kapının önüne bile çıkmaya korkuyorum; işe gidemiyorum. Can güvenliğimiz yok” dedi.