×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgilisinin evine balkondan girdi, genç kadının erkek arkadaşını öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Niğde#Niğde Haberleri
Eski sevgilisinin evine balkondan girdi, genç kadının erkek arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:49

Niğde'de Emircan Ö. (28), kız arkadaşının evinde balkondan giren kadının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emircan Ö., kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emircan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Haberin Devamı

Polis ekipleri, G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Niğde#Niğde Haberleri

BAKMADAN GEÇME!