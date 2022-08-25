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Eski sevgilisi kâbusu oldu

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#İstanbul#Eski Sevgili#Şantaj
Eski sevgilisi kâbusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

İstanbul’da stajyer mimar olarak görev yapan Z.A., eski sevgilisi Nail B.’nin kendisine fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Z.A., eski sevgilisinin kendisine ait müstehcen fotoğraflarını ailesine göndererek şantajla para istediğini de öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Z.A.’ya ailesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna ilişkin ihbar yapacağını söyleyen Nail B., haksız menfaat etmiş ve sürekli para talep etmiştir.

Oysa ki müvekkilin ailesinin FETÖ ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. En son müvekkilin stajyer olarak çalıştığı mimarlık ofisine gelen Nail B., orada da tehditlerini sürdürmüş ve Z.A. işten kovulmuştur.

Nail B., müvekkil ve ailesini ısrarlı şekilde tehdit etmeye ve şantaj uygulamaya devam etmektedir. Cezalandırılmasını istiyoruz” denildi. İfade veren şüpheli Nail B. ise iddiaları reddetti.

 

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#İstanbul#Eski Sevgili#Şantaj

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