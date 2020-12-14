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GeriGündem Eski sevgilisi bıçaklamıştı! 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi'den iyi haber
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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)-
Haber Giriş: 14.12.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Eski sevgilisi bıçaklamıştı! 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi'den iyi haber

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Eski sevgilisi bıçaklamıştı! 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi'den iyi haber
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Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22), yoğun bakımdan çıktı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer tarafından bıçaklandı. 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. 

Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.

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