Eski sevgiliden genÃ§ kadÄ±na hediyeleri geri ver davasÄ±... 3 aylÄ±k iliÅŸkide 140 bin liralÄ±k harcama

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Ankara'da e-ticaret iÅŸiyle uÄŸraÅŸan G.T. ile Kayseri'de yaÅŸayan M.S., geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda internet Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸarak sevgili oldu. M.S., iliÅŸkileri sÃ¼resince G.T.'nin evine yemek ve iÃ§eceklerin yanÄ± sÄ±ra cep telefonu, saat, epilasyon cihazÄ±, gÃ¶zlÃ¼k gibi pahalÄ± hediyeler ve banka hesabÄ±na da para gÃ¶nderdi. G.T., 3 ay sonra M.S.'den ayrÄ±ldÄ±. M.S., barÄ±ÅŸma teklifine olumsuz cevap veren eski sevgilisine Kayseri Ä°cra Dairesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, hediyelerin toplam Ã¼creti olan 130 bin lirayÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in Ã¶deme emri gÃ¶nderdi. TaÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶deme emri eline ulaÅŸmayan ve itiraz edemeyen G.T.'nin, icra takibi sonucu avukatlÄ±k Ã¼creti dahil banka haczi ile hesabÄ±ndaki 140 bin lira tedbirle Ã§ekilerek, M.S.'ye Ã¶dendi.

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G.T., haksÄ±z icra takibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle paranÄ±n iadesi iÃ§in avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Kayseri NÃ¶betÃ§i Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. Avukat baÅŸvuruda M.S.'nin iliÅŸki boyuncu mÃ¼vekkilinin talebi olmamasÄ±na raÄŸmen kendisine sÃ¼rpriz yaparak hediyeler gÃ¶nderdiÄŸini, hiÃ§bir ÅŸekilde borÃ§ olarak vermediÄŸini, icra tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen Ã¶deme emrine elinde olmayan nedenlerle sÃ¼resinde itiraz edemediÄŸi iÃ§in dava aÃ§ma zorunluluÄŸu doÄŸduÄŸunu belirtti. BaÅŸvuruda ayrÄ±ca sevgililerin birbirlerine aldÄ±ÄŸÄ± hediyelerin baÄŸÄ±ÅŸ statÃ¼sÃ¼nde sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m YargÄ±tay kararlarÄ± ile sabit olduÄŸu da vurgulandÄ±. G.T. bu sÃ¼reÃ§te, Kayseri'den Ankara'ya oturduÄŸu siteye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini sÃ¼rekli takip edip, rahatsÄ±z ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ M.S. hakkÄ±nda aile mahkemesine de baÅŸvurarak 3 ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±.

'EVLENME VAADÄ°YLE DOLANDIRDI'

M.S. ise G.T. hakkÄ±nda, kendisini evlenme vaadiyle dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu. SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde M.S., G.T.'nin evlenme vaadinde bulunduÄŸunu, her fÄ±rsatta aÅŸÄ±k olduÄŸunu dile getirip gÃ¼ven tazelediÄŸini, kendisinin de bundan etkilendiÄŸini belirtti. M.S., avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi dilekÃ§esinde G.T. hakkÄ±nda ayrÄ±ca hakaret, tehdit, iftira ve fuhuÅŸ iddialarÄ±nda da bulundu.

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'BENÄ°M TALEBÄ°MLE OLAN HEDÄ°YELER DEÄžÄ°LDÄ°'

G.T., M.S. ile uzak mesafe iliÅŸkileri olduÄŸunu, 3 ayda 2-3 kez yan yana geldiklerini ileri sÃ¼rerek, "Ã‡ok ilgiliydi, dÃ¼ÅŸÃ¼nceliydi, gÃ¼ven verici davranÄ±ÅŸlarÄ± vardÄ±. Bu yÃ¼zden kendisine karÅŸÄ± iyi niyetli duygular besledim. Bu sÃ¼reÃ§te, saat, telefon, beyaz eÅŸya, kÃ¼Ã§Ã¼k ev aletleri, gÃ¶zlÃ¼k, kÄ±yafet gibi hediyeler aldÄ± bana. HiÃ§birisi benim talebimle olan hediyeler deÄŸildi. Bir bakÄ±yordum evime kargo gelmiÅŸ. Aniden 'Ben sana ÅŸunu aldÄ±m' diye mesaj geliyordu. HesabÄ±ma gÃ¶nderdiÄŸi paralar da benim talebimle olan ÅŸeyler deÄŸildi. Kendisi bu ÅŸekilde tercih etti. Sonradan ayrÄ±lÄ±nca benden geri istedi. Ben geri vermeyi kabul ettim. HazÄ±rladÄ±m her ÅŸeyi. Sonradan almak istemedi. 'Ben hediyeler iÃ§in yapmadÄ±m. Ben seninle barÄ±ÅŸmak iÃ§in yapÄ±yorum. Seninle muhatap olmak iÃ§in yapÄ±yorum. Hediyeler umurumda deÄŸil benim' gibi ÅŸeyler sÃ¶ylemeye devam etti. Her yerden engelli olduÄŸu halde mail yoluyla ulaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Mailden ulaÅŸamazsa hesabÄ±ma para gÃ¶nderip aÃ§Ä±klama kÄ±sÄ±mlarÄ±na mesajlar bÄ±rakÄ±yordu" dedi.

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G.T., M.S.'nin kendisini takip ettiÄŸini, Ankara'ya taÅŸÄ±narak kendi oturduÄŸu siteden ev tuttuÄŸunu ileri sÃ¼rerek, "Mail yoluyla bana kira kontratÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. 'TaÅŸÄ±ndÄ±m, senin iÃ§in geldim' ÅŸeklinde sÃ¼rekli mailler alÄ±yordum. Tehdit mesajlarÄ± atÄ±yordu. UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±m, 3 kez ihlal etti. Ã‡irkin ithamlarda ve Ã§irkin iftiralarda bulunuyor. TanÄ±ÅŸma ÅŸeklimizi Ã§ok farklÄ± anlatarak, Ã§ok farklÄ± lanse ederek, her sevgilinin arasÄ±nda geÃ§ebilecek Ã¶zel konuÅŸmalarÄ± benim yakÄ±n Ã§evremle paylaÅŸÄ±yor. Bu sÃ¼reÃ§ beni psikolojik anlamda Ã§ok yÄ±prattÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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'Ä°FTÄ°RA ATARAK GÃœÃ‡SÃœZLEÅžTÄ°RMEYE Ã‡ALIÅžIYOR'

G.T.'nin avukatÄ± BetÃ¼l YÃ¼ksel ise "Sevgililik sÃ¼recinde alÄ±nan hediyelerle alakalÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ haksÄ±z bir icra takibi var. TÃ¼rk hukukunda niÅŸan kavramÄ± ve niÅŸan hediyelerinin iade edilmesi medeni hukukta yer alan bir olay. Burada ise kÄ±sa bir sevgililik dÃ¶neminde, istem dÄ±ÅŸÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ hediyelerin iadesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ haksÄ±z bir icra takibi var. Hukuki boÅŸluklardan yararlanarak ilamsÄ±z bir icra takibiyle, bu takibin de tebligatÄ±nÄ±n usulsÃ¼z yapÄ±lmasÄ± nedeniyle, mÃ¼vekkilimin hayatÄ±nÄ± etkileyecek tÃ¼m birikimin banka hacziyle elinden alÄ±nÄ±yor. MÃ¼vekkilimi maÄŸdur etmek, mÃ¼vekkilimi hayattan soÄŸutmak, korkutmak amaÃ§lÄ± bir icra ile yÄ±ldÄ±rma politikasÄ± izleniyor. AyrÄ±ca mÃ¼vekkilime iftiralar atarak, karalayarak, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rarak gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirilmek isteniyor. HaksÄ±z iftiralarla suÃ§ duyurusunda bulunuyor. 'Benden hediyeler aldÄ±, beni dolandÄ±rdÄ±' diyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birlikteliÄŸi, 'Benimle para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fuhuÅŸ yaptÄ±' diyerek hayatÄ±nÄ± itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°lgili ÅŸahÄ±s Ä±srarlÄ± takip ve tacizlerine devam etmekte. MÃ¼vekkilim itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma hareketinden sonra can gÃ¼venliÄŸinden de endiÅŸe duymakta. Koruma kararlarÄ±nÄ± aldÄ±k ancak koruma kararlarÄ±nÄ±n icra edilebilirliÄŸi noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Biz hukuk Ã¶nÃ¼nde mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" dedi.

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