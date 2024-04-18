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Eski sevgiliden ‘babalık’ davası

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Baycan Şenürek
Eski sevgiliden ‘babalık’ davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

ESKİ futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç ile 6 Eylül 2021’de ‘çekişmeli’ olarak boşanmıştı.

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Mahkemenin Yağmur Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve aldatma gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle bu taleplerinin dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de karara itiraz ederek yeniden boşanma davası açmıştı. Yağmur Sarnıç’ın duruşmada 2 yaşında çocuğunun olduğunu ve babasının Emre Aşık olmadığını söylemesi üzerine mahkeme çiftin ‘aldatma’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Yağmur Sarnıç’ın itirazı üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşınmıştı. İstanbul BAM itiraza ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

2 BUÇUK YAŞINDA

Yağmur Sarnıç’a bir dava da eski sevgilisi Baycan Şenürek’ten geldi. Yağmur Sarnıç ile o dönemde eşi olan Emre Aşık’tan boşanma aşamasındayken birliktelik yaşadığını ve evlilik dışı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini öne süren Baycan Şenürek, ‘soybağının tanınması’ için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Yağmur Sarnıç, evlilik dışı birliktelikten bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Yağmur Sarnıç, kendi isteğiyle çocuğu 20 Ekim 2021’de doğumhane haline dönüştürülmüş evinde doğurmuştur. Küçük çocuk, doğumdan sonra annenin nüfusuna kaydedilmeyerek 2.5 yıldır kimliksizdir. Müvekkil çocuğuna babalık yapmak ve onu nüfusuna almak istemektedir. Müvekkil, kendi kanından olan çocuğuyla aralarındaki soybağının kurulmasını istediğinden babası olduğuna hükmedilmesini talep ediyoruz.”

 
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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Baycan Şenürek

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