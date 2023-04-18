Eski sevgili cinayeti

Güncelleme Tarihi:
Önceki gece evine doğru yürüyen Mehmet Ateş, yolda Mustafa E. ile karşılaştı. Çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
Mustafa E., kavga sırasında Mehmet Ateş’i bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Mehmet Ateş kurtulamadı. Ateş’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.