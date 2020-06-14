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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Eski sevgili cinayeti

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Eski sevgili cinayeti
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Ankara Çankaya’da 5 Haziran’da, Moldova uyruklu Carmen Florentina Aydoğan yolda yürürken önünü kesen biri tarafından silahla öldürüldü.

Polis, cinayet yerine yakın bir yerde tabancayı buldu. Ekipler, bölgedeki MOBESE görüntülerinden katilin Sargun İmre olduğunu belirledi. İmre saklandığı evde yakalandı.

Kadın kuaförü İmre’nin, Aydoğan’ı kendisiyle görüşmek istememesi nedeniyle öldürdüğü belirlendi. Daha önce aynı kuaför salonunda çalışan Aydoğan ile İmre’nin sevgili oldukları, Aydoğan evlendikten sonra işyerinden ayrıldığı ve İmre ile görüşmek istemediği kaydedildi. İmre’nin bu nedenle cinayeti planladığı öğrenildi. İmre’nin cinayette kullandığı tabancayı da Ö.S.’den aldığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan İmre ile Ö.S. tutuklandı.

Eski sevgili cinayeti
Moldova uyruklu Carmen Florentina Aydoğan’ın öldürüldüğü yere arkadaşları çiçek bırakıp mum yaktı.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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