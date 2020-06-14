Eski sevgili cinayeti

Polis, cinayet yerine yakın bir yerde tabancayı buldu. Ekipler, bölgedeki MOBESE görüntülerinden katilin Sargun İmre olduğunu belirledi. İmre saklandığı evde yakalandı.

Kadın kuaförü İmre’nin, Aydoğan’ı kendisiyle görüşmek istememesi nedeniyle öldürdüğü belirlendi. Daha önce aynı kuaför salonunda çalışan Aydoğan ile İmre’nin sevgili oldukları, Aydoğan evlendikten sonra işyerinden ayrıldığı ve İmre ile görüşmek istemediği kaydedildi. İmre’nin bu nedenle cinayeti planladığı öğrenildi. İmre’nin cinayette kullandığı tabancayı da Ö.S.’den aldığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan İmre ile Ö.S. tutuklandı. Moldova uyruklu Carmen Florentina Aydoğan’ın öldürüldüğü yere arkadaşları çiçek bırakıp mum yaktı.