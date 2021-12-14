Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Sahte içki kâbusu geri döndü 10 kişi hayatını kaybettiSahte içki kâbusu geri döndü! 10 kişi hayatını kaybetti#Sahte İçki
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
Sahte doçent skandalında yeni detaylar Her şeyi itiraf ettiSahte doçent skandalında yeni detaylar! Her şeyi itiraf etti#Aksaray
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'#Yabancı Futbolcular
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Kuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldülerKuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldüler!#Kuraklık
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis

#Ferhat Sarıkaya#FETÖ#Savcı
Eski savcı Ferhat Sarıkayaya FETÖden yine 10 yıl hapis

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada FETÖ üyeliğinden yine 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 28 Mart 2019'daki karar duruşmasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

SARIKAYA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava yeniden görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin sanık ve avukatına söz verdi. Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Sarıkaya, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sarıkaya'ya 'silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan yine 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya'nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda hükme bağlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferhat Sarıkaya#FETÖ#Savcı

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris