Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Bakan Koca'dan mesaj

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

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