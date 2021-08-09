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Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Bakan Koca'dan mesaj

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Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Bakan Koca'dan mesaj

Eski Sağlık Bakanlarından Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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