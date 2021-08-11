MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 19:12 | Son Güncelleme:

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Eryılmaz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Eryılmaz'ın ailesi, yakınları, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, eski bakanlar Ahmet Arslan ve Beşir Atalay ile birçok politikacı katıldı.

Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi