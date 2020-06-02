MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi
GeriGündem Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi

20. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal yaşamını yitirdi

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle