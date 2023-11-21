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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 15 yıla kadar hapis talebi

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#Ali Demir#FETÖ#Dava
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 15 yıla kadar hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 17:41

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, tutuksuz yargılandığı davada, savcı ''Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, 15 Şubat 2024'e ertelendi.

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Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir katılmadı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı 'Görevi kötüye kullanma' suçunun örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmedip, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

 

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#Ali Demir#FETÖ#Dava

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