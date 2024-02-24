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Eski ortağını öldüren zanlı hamamda yakalandı

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#Beşiktaş#İsmail Karabıyık#Hamam
Eski ortağını öldüren zanlı hamamda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde kıraathane işleten İsmail Karabıyık (43), geçen çarşamba günü sabah 09.30 sıralarında işe gelen çalışanı tarafından başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak inceledi. Yapılan incelemede İsmail Karabıyık’ın eski ortağı Mehmet S.’nin sabah erken saatlerde bir taksiyle kıraathaneye geldiği, bir süre sonra da ayrıldığı belirlendi. Ataşehir’de bir hamama gittiği belirlenen Mehmet S. (51) düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet S.’nin üst ve evinde yapılan aramada da cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma tabanca ele geçti.

BORCUMU ÖDEYEMEDİM

Emniyette sorguya alınan Mehmet S., ifadesinde, “İsmail Karabıyık’tan 400 dolar borç almıştım. Borcumu ödeyemedim. Sürekli parasını isteyince çok sinirlendim ve onu öldürmeye karar verdim” dediği öne sürüldü. Mehmet S., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Beşiktaş#İsmail Karabıyık#Hamam

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