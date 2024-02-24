Eski ortağını öldüren zanlı hamamda yakalandı

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Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak inceledi. Yapılan incelemede İsmail Karabıyık’ın eski ortağı Mehmet S.’nin sabah erken saatlerde bir taksiyle kıraathaneye geldiği, bir süre sonra da ayrıldığı belirlendi. Ataşehir’de bir hamama gittiği belirlenen Mehmet S. (51) düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet S.’nin üst ve evinde yapılan aramada da cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma tabanca ele geçti.

BORCUMU ÖDEYEMEDİM

Emniyette sorguya alınan Mehmet S., ifadesinde, “İsmail Karabıyık’tan 400 dolar borç almıştım. Borcumu ödeyemedim. Sürekli parasını isteyince çok sinirlendim ve onu öldürmeye karar verdim” dediği öne sürüldü. Mehmet S., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.