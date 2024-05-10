Eski okulundaki çardağı ateşe vermiş

Haberin Devamı

17 yaşındaki 12’nci sınıf öğrencisi Y.K’nın okul içindeki disiplin kurallarına aykırı ilk hareketi, Final Akademi Anadolu Lisesi’nden ayrılmasına neden olan suçları değildi. Bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçti. Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edildi. Aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi. 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’ne naklini aldı. Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi. Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılmadığını, başka bir özel okula ilesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

HEDEFTE BİZ DE OLABİLİRDİK

Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden bazı öğretmen ve öğrenciler, Y.K ile ilgili şunları anlattı: “Okulumuza, başka özel okuldan nakille geldi. Bahçemizde bulunan çardağı ve ağaçları yaktı. Eylül’de yaşanan bu olayın ardından kasım ayında kendisinin ve ailesinin isteğiyle okulumuzdan ayrıldı. Bizim okulumuzdan bir öğretmeni de kafasına takmış olabilirdi.” Diğer yandan okulun görüştüğümüz öğrencileri ise Y.K’nın uyuşturucu madde kullandığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.

SENDİKALARDAN PROTESTO

Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Öğretmenler Sendikası olayın yaşandığı okulun önünde toplandı. Sendikalar, saldırıyı kınadı ve cezaların arttırılmasını istedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: CEZALARIN ARTMASINI ÖNERDİK

Eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tekin, şunları söyledi: “Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğiz. Bakanlığımız yeni bir kanun çalışması başlattı. Kanun taslağında bu türden fiillere karşılık cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesi, bu fiili işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesi ve tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını istedik.”

Haberin Devamı