×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşı da yaralamıştı! Cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Cinayet#Polis
Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşı da yaralamıştı Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 17:30

Tokat'ta, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla öldürüp, kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatma Güngör (26), ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 2 Ağustos 2022'de, Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Güngör, iddiaya göre üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş ederek yaraladı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Güngör hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında sanık Fatma Güngör, Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yanındaki kız arkadaşı E. D.'yi öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!