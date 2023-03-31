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Eski nişanlısını öldüren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet

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#Mersin#Toroslar#Kadın Cinayeti
Eski nişanlısını öldüren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 14:43

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında tabancayla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verilen Barış Can Uçuk (24), yeniden yargılandığı davada aynı cezayı aldı.

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Olay, geçen yıl 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Uçuk'un, Oskay'ı yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede, Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi.

Eski nişanlısını öldüren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet

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Davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, Uçuk'u 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

YENİDEN YARGILANDI

Duruşmanın ardından Uçuk'un avukatı, istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren istinaf yeniden yargılama kararı verdi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında Barış Can Uçuk, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemi ile yeniden hakim karşısına çıktı.

Eski nişanlısını öldüren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM'

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Duruşmada söz verilen sanık Uçuk, "Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu olay haksız eylem sonucu meydana gelmiştir, kesinlikle tasarlama söz konusu değildir. O gün benim final sınavımın olacağı bellidir. Sabah patronum ile iş yerine gittim. İş yerinden akşam çıkıyorum, olay günü oraya gitmem imkansız. HTS kayıtlarım çıkartıldığında o yolu kullandığım görülecektir. Müştekilerin iftiralarını kabul etmiyorum, 2021 tarihli konuşmalara bakıldığında ayrılan taraf benim. Silah zoru ile benim ilişki yaşadığım gösterilmektedir ancak bu doğru değil. Olay günü kendisini ikna etmek için olay yerine gittim burada tasarlama yok" dedi.

Eski nişanlısını öldüren sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet

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​Bilirkişiden gelen HTS ve GPRS kayıtlarını inceleyen mahkeme, Uçuk hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını değiştirmedi.

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#Mersin#Toroslar#Kadın Cinayeti

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