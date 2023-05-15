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Eski milli futbolcular milletvekili seçildi

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#Secim2023#Samsun#AK PARTİ
Eski milli futbolcular milletvekili seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 14:07

Eski milli futbolcular Alpay Özalan AK Parti'den, Saffet Sancaklı MHP'den, Ünal Karaman ise İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

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Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde eski milli futbolcular da Meclis'e girdi. AK Parti'nin 2'nci Bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, geçen dönem olduğu gibi bu dönem de TBMM'de olacak. MHP'nin Kocaeli 1'inci sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı da memleketindeki yarışı kazanıp, sandıktan çıktı. İYİ Parti'nin Konya 1'inci sıra adayı Ünal Karaman da Konya'da seçildi.

Spor camiasının bazı isimleri ise vekil seçilemedi. AK Parti'nin Antalya 7'nci sıra milletvekili adayı eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, İYİ Parti'nin Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan, CHP'nin Ankara 2'nci Bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı milli tekvandocu İrem Yaman ise Meclis'e giremedi.

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Eski milli futbolcular milletvekili seçildi

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#Secim2023#Samsun#AK PARTİ

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