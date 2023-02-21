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Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

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#Şener Eruygur#İstanbul#Cenaze
Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 15:18

İstanbul'da hayatını kaybeden Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur (82) son yolculuğuna uğurlandı. 

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Şener Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eruygur'un Türk Bayrağına sarılı cenazesinin önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu. Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, oğlu Kemalettin Eruygur, kızı Ayça Eruygur ile gelini Özlem Eruygur taziyeleri kabul etti. Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da katıldı.

Kızı Ayça Eruygur, "Çok üzgünüz babamız kaybettik, ışıklar içinde uyumasını diliyorum" diye konuştu.

Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı


Cenazeye katılan İlker Başbuğ ise,  "Beraber Harp Akademilerinde öğrencilik yaptık. Çeşitli görevlerde yakın çalıştık .Değerli bir subaydı ,değerli generaldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün hizmetler verdi. Ergenekon kumpasının ilk karşı karşıya kalanlardan biriydi. 2008'de tutuklandı cezaevine konuldu. Orda talihsiz bir kaza geçirdi. İnşallah adalet bir gün yerini bulacak "diye konuştu.

Eruygur, Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve yapılan askeri tören sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

 

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#Şener Eruygur#İstanbul#Cenaze

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