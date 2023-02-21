Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

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Şener Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eruygur'un Türk Bayrağına sarılı cenazesinin önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu. Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, oğlu Kemalettin Eruygur, kızı Ayça Eruygur ile gelini Özlem Eruygur taziyeleri kabul etti. Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da katıldı.



Kızı Ayça Eruygur, "Çok üzgünüz babamız kaybettik, ışıklar içinde uyumasını diliyorum" diye konuştu.