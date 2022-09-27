Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Arif Yekebaş#Ankara#İstihbarat
Eski istihbaratçı Yekebaşa 7,5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 14:42

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla aranırken geçen yıl mart ayında saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş hakkında Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yekebaş ve avukatı katıldı. Mahkemede savunma yapan Yekebaş, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve hiçbir örgütle de bağlantısının bulunmadığını söyleyerek, "Bana kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aile düzenim de bozuldu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Arif Yekebaş'ın örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ifade ederek, sanığı iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arif Yekebaş#Ankara#İstihbarat

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı