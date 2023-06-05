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Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel son yolculuğuna uğurlandı

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#İSTANBUL#İSKİ#Zincirlikuyu
Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 15:55

Yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü evinde hayatını kaybeden İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel son yolculuğuna uğurlandı. Ergun Göknel'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel 85 yaşında hayatını kaybetti. 3 Haziran’da Levent'te oğlunun evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi görürken hayatını kaybeden Göknel için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, oğlu Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, yakınları ve İSKİ’de birlikte çalıştığı mesai arkadaşları katıldı. Cenazeye İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Baba çelenk gönderdi. Taziyeleri Ergun Göknel'in oğlu Demir Göknel kabul etti. Göknel, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel son yolculuğuna uğurlandı

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Göknel'in eski eşi Fatma Müjgan Doğan ise "Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikayet etmeyen, çözüm odaklı ciddi bir yönetici ve iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost kaldık. Ergun bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hislerimi ifade etmem gerekirse öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm" şeklinde konuştu. (DHA)

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#İSTANBUL#İSKİ#Zincirlikuyu

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