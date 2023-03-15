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Eski HDP Milletvekili Semra Güzel’in dosyası yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderildi

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#HDP#Ankara#Mahkeme
Eski HDP Milletvekili Semra Güzel’in dosyası yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 16:49

ESKİ HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

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Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan ve dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Güzel'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesi 9. fıkrasında yer alan ‘’Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir’’ cümlesi gerekçesiyle, dava dosyası hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

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#HDP#Ankara#Mahkeme

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