Eski eşten soyadı davası

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Özlem Uzan ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra eşi Hakan Uzan’a boşanma davası açmıştı. Eşinden 8 milyon lira tazminat ile çocuğu ve kendisi için aylık 50 bin lira nafaka isteyen Özlem Hanife Uzan, davalı eşinin baskısı nedeniyle yıllarca başka ülkelerde çocuğu ile tek başına yaşamak zorunda kaldığını ve sonunda Türk Konsolosluğu’na sığınarak geçici pasaport ile Türkiye’ye döndüğünü iddia etmişti. Çok sayıda yakalama kararı bulunan Uzan’ın yokluğunda devam eden dava 3 yıl önce karara çıkmış, mahkeme çifti boşamıştı. Özlem Uzan, boşandıktan sonra kızlık soyadı olan ‘Kızılkaya’yı almıştı.

‘HAKAN UZAN KABUL EDİYOR’

Hakan Uzan ile eski eşi Özlem Kızılkaya, bu defa ‘soyadı’ davasıyla yeniden mahkemelik oldu. Özlem Kızılkaya, boşanmadan önceki ‘Uzan’ soyadını kullanmak için eski eşi Hakan Uzan’a dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Hakan Uzan ile Özlem Kızılkaya’nın boşanma kararı bu yıl kesinleşti. Özlem Kızılkaya, Hakan Uzan ile 20 yılı aşkın süredir evli kaldı. Kamuoyunda, iş ve sosyal çevresinde ‘Uzan’ soyadı ile tanınan Özlem Kızılkaya, Hakan Uzan ile evliliğinden olan oğlu Ata Kemal Muhammet Uzan ile de aynı soyadını taşımaya devam etmek istedi. Özlem Kızılkaya’nın avukatı Yunus Egemenoğlu, müvekkilinin ‘Uzan’ soyadını kullanmaya devam etmesi konusunda eski eşi Hakan Uzan’ın da muvafakatının olduğunu söyledi.