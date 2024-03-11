Eski eşinin öldürdüğü Mervegül’ün annesi... Kızının gelinliğini ateşe verdi

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Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer’in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Yıldır ve Bayer yaşamını yitirdi.

‘BU SİZE MESAJ OLSUN’

Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıkıp kızının gelinliğini benzin döke-rek ateşe verdi. Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, “Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni! Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. ‘Hatice teyze gelinliği niye yaktı?’ diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve’den geldi. ‘Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak’ dedi. ‘Her şey onunla başladı’ dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın” dedi.