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Eski eşinin öldürdüğü Mervegül Bayer’in tabutunu kadınlar taşıdı

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#Mersin#Tarsus#Cinayet
Eski eşinin öldürdüğü Mervegül Bayer’in tabutunu kadınlar taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:23

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından tabancayla öldürülen Mervegül Bayer’in (31) cenazesi toprağa verildi. Mervegül Bayer’in cenazesini kadınlar taşıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

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CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Mervegül Bayer’in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer’in cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Mustafa Yıldır’ın cenazesi ise bugün Tarsus'ta toprağa verilecek.

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#Mersin#Tarsus#Cinayet

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