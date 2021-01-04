Eski eşinin nişanlandığını öğrenince çatıya çıktı

İntihar girişimi, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2454 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. İşlediği bir suçtan dolayı bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle çıkan Ö.G., boşandığı S.A.'nın nişanlandığını öğrendi.



Bunalıma giren Ö.G., apartmanın terasına çıkarak, S.A ile konuşmak istediğini, aksi halde aşağı atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Ö.G.'yi ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve taş atmakla tehdit eden Ö.G., müzakere timleri tarafından 1,5 saatte ikna edilerek çatıdan indirildi.



Bir suçtan dolayı arama kaydı olması nedeniyle gözaltına alınan Ö.G., polis merkezine götürüldü.