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Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü

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#Kocaeli#Körfez#Vahyettin Polat
Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde restoranda yemek yiyen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Ajda Yatar, dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Atatürk Caddesi’ndeki restorana yemek yemeğe gitti. Bir süre sonra aynı yere gelen Vahyettin Polat, bir ay önce boşandığı Ajda Yatar’ı tabancayla vurdu. Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, güzergâh üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kocaeli#Körfez#Vahyettin Polat

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