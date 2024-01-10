Eski eşini katletti

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İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksakdemir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti. Kurşunlardan biri Karamercan’a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı.

Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cesetler Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.