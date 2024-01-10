×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eski eşini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Efeler#Ambulans
Eski eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında kısa süre önce boşanan Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir, apartmanın otoparkında karşılaştı.

Haberin Devamı

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksakdemir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti. Kurşunlardan biri Karamercan’a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı.

Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cesetler Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Efeler#Ambulans

BAKMADAN GEÇME!