Eski eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! 'Eşime sürpriz yapacağım' diyerek taksiciye kapıyı açtırmış

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Olay, 17 Aralık akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yalım Mahallesi’nde meydana geldi. Seyfettin Değer, bu yıl içerisinde boşandığı eşi Cemile Başçı’nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değer, belindeki ruhsatsız tabancasını çekip Cemile ve Kadriye Başçı’ya peş peşe ateş etti. Değer ardından intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralanan Seyfettin Değer ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye aldı.

Seyfettin Değer’in, boşanmadan önce Cemile Başçı’ya şiddet uyguladığı için 2 kez 15’er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Seyfettin Değer’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Mardin Devlet Hastanesi’nde otopsileri tamamlanan Cemile ve Kadriye Başçı’nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Yalım Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'EŞİME SÜRPRİZ YAPACAĞIM' DİYE KAPIYI TAKSİCİYE AÇTIRDIĞI İDDİASI

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Polis tarafından gözaltına alınan taksici Murat Tulga’nın ifadesine DHA ulaştı. Tulga ifadesinde, Seyfettin Değer'in eşine sürpriz yapacağını söylediği için kapı zilini çaldığını söyledi. Tulga, Değer'in birkaç aydan beri müşterisi olduğunu belirterek, olay günü eşi ile barıştığını ve çocuklarını almak için çağırdığını söyledi.

‘SİLAH OLDUĞUNU FARK ETMEDİM’

Değer’in taksinin arka koltuğuna oturduğu için belinde silah olup olmadığına dikkat etmediğini anlatan Tulga, ifadesinde şunları söyledi:

"İkamete geldiğimizde ben Seyfettin'i her zaman indirdiğim yerde indirerek araç içerisinde beklemeye başladım. Birkaç dakika sonra Seyfettin yanıma gelerek ‘kapıcı yok, çocukları getirmem konusunda bana yardımcı olur musun? Bir de eşime sürpriz yapacağım’ dedi. Ben de durum böyle olunca kabul ederek Seyfettin ile birlikte dairelerine çıktım. Kapıya geldiğimde Seyfettin zili çalarak kapının merceğinden gözükmeyecek şekilde kenara çekildi. Akabinde bana da kapıyı çalmamı söyledi. Ben de bunun üzerine kapıyı bir defa çaldım. Ardından kapı açıldı. Kapıyı erkek bir şahıs açtı. Onun ardından da genç bir kız geldi. Bu esnada Seyfettin hemen içeriye doğru yöneldi. Bu esnada kapıyı açan genç erkek şahıs, Seyfettin'e sarılarak içeriye girmesini engellemeye çalıştı. Aralarında bu suretle bir boğuşma gerçekleşti. İçeriden yaşlı bir kadın ile genç bir kız geldi. Aralarında çocukların verilip verilmeyeceği konusunda tartışma başladı. Bunun üzerine ben de şahısları ayırmak için aralarına girdim ve ona da 'çekilin' dedim. Belki olayın gelişimine ve psikolojik olarak 'lan' şeklinde bir kelime de sarf etmiş olabilirim. Ancak böyle bir kelime sarf ettiğimi hatırlamıyorum.”

‘YERDE YATAN KADINA 1-2 EL DAHA ATEŞ ETTİ’

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Seyfettin’in arka odaların bulunduğu yere doğru koştuğunu anlatan Tulga, “Bu esnada 1-2 el silah sesi duydum ancak nereye ve kime sıktığını görmedim. Sonra Seyfettin gelerek olay yerinde bulunan 21-22 yaşlarındaki genç kadına karın bölgesinin üzerine doğru hatırladığım kadarıyla 1-2 el ateş etti. Akabinde olay yerinde bulunan genç erkek kapıdan dışarı doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Seyfetin genç erkeğin peşinden gitmek isterken ben Seyfettin'i engellemeye çalıştım. Bunun üzerine Seyfettin bana da silah doğrularak, 'çekil sana da sıkarım' dedi. Ben de korkarak çekildim. Bu esnada ev içerisinde bulunan yaşlı kadın ile diğer genç kızı da gördüm. Bu şahıslar feryat etmekteydiler. Seyfettin aşağıya doğru gitti. Bu esnada ben olayın şoku nedeniyle bir müddet olduğum yerde kaldım. Sonra ben de Seyfettin'in peşinden aşağıya doğru gittim. Merdivenlerde Seyfettin ile tekrar karşılaştık ve Seyfettin bu esnada da bana silah doğrultarak tekrar yukarıya doğru çıktı. Ben de Seyfettin'in peşinden yukarıya çıktım. Kapının önüne geldiğimde Seyfettin'in daha önce ateş etmiş olduğu yerde yatan genç kıza 1-2 el daha sıktığını ve hemen ardından da kendi başına silahı doğrultarak 1 el ateş ettiğini gördüm. Olayların çok ani gelişmesi nedeniyle ve şok içinde olmam nedeniyle kendisini engelleyemedim."

‘PİŞMANIM’

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Olaydan sonra toplanan kalabalığın kendisine saldırdığını ve dövdüklerini anlatan Tulga, "Ben söz konusu olayda Seyfettin Değer'in böyle bir eylem gerçekleştireceğini, olay anında yanında silah olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Kendisine herhangi bir şekilde atılı suçlama konusunda yardımcı olmadım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben Seyfettin'i olay yerine böyle bir olay gerçekleştireceğini bilmeden de olsa götürdüğüm için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat Tulga sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.