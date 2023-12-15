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Eski eşi tarafından katledilmişti! Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı

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#Nursena Kozan#Ankara#Kozan
Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 15:51

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kozan’ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı.

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Tandoğan Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı.

Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

TOPRAĞA VERİLDİ

Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan’ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, Kozan’ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır’ ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı.

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Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

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Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

Nursena Kozan’ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eski eşi tarafından katledilmişti Nursenanın tabutunu kadınlar taşıdı

 

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#Nursena Kozan#Ankara#Kozan

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