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Anaokulu öğretmeni Merve'nin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi

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#Gümüşhane#Trabzon#Trabzon Haberleri
Anaokulu öğretmeni Mervenin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 15:40

Trabzon’da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

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Olay, dün Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı.

Anaokulu öğretmeni Mervenin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi

Beton zemine düşen Merve Z., yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Anaokulu öğretmeni Mervenin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi

Öğretmen Merve Z. için Gümüşhane’nin Torul ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, aileye taziye dileklerinde bulundu. Genç öğretmen, namazın ardından Atalar köyündeki aile kabristanına defnedildi. 

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Anaokulu öğretmeni Mervenin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi

Anaokulu öğretmeni Mervenin kahreden ölümü... Memleketinde toprağa verildi

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#Gümüşhane#Trabzon#Trabzon Haberleri

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