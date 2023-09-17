Eski eş dehşeti

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Özbaş, evde Banu Satılmış’ın sevgilisi Emre Helvacı’yı görünce aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokakta devam ederken Özbaş, belindeki tabancayı Helvacı’ya doğrulttu. Özbaş, araya girmeye çalışan Banu Satılmış’ı üzerinde bulunan bıçakla yaraladıktan sonra Helvacı’ya da tabancayla ateş etti. Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, Özbaş ise kaçtı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Helvacı’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Banu Satılmış ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Özbaş’ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında en son 3 Mayıs 2023 tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği öğrenildi.