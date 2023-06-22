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Eski erkek arkadaşını katletmişti! Şarkıcı Seçil Çiftçi ağlayarak dehşet anlarını anlattı

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#İSTANBUL#Şişli#Seçil Çiftçi
Eski erkek arkadaşını katletmişti Şarkıcı Seçil Çiftçi ağlayarak dehşet anlarını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 16:19

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakim karşısına çıktı. Mahkeme, "Orada ya ona, ya bana bir şey olacaktı. Can havliyle davrandım" diyen Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, "Ben olayı görmedim. Babalık duygularıma yenik düştüm" diyen Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar verdi.

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi getirildiler. Öldürülen Semih Sevim'in kardeşleri ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Semih Sevim ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini, maktulün kendisini saplantı haline getirdiğini ve tacize varacak derecede rahatsızlık verdiğini, bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten Seçil Çiftçi, "Kurtulamadım ne yaptıysam yakamdan düşmedi" dedi.

Olay günü taşınacağını, anne ve babasının kendisine yardım etmek için yolda olduklarını söyleyen Çiftçi, "Eve gittiğimde Semih beni aramaya devam etti. Görüşmek için yalvardı. 'Kapının önüne çıkıyorum iki dakika konuş al helalliğini git' dedim. Ondaki fotoğrafları silmesini istedim tam kapıdan çıkacaktım. Onunla göz göze geldim. Evime onu alamazdım. Elim ayağım birbirine dolandı kapıyı kapatmaya çalıştım engelledi. İçeriye girdi. Kapıyı kapattığı gibi saçımdan tutup sürükledi" dedi.

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"ELİME NE GEÇTİYSE VURDUM"

Ağlayarak savunmasını yapan Seçil Çiftçi, "O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. İçeri sürükleyecek götürdü. Ayağımla tekme attım, boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık.

Eski erkek arkadaşını katletmişti Şarkıcı Seçil Çiftçi ağlayarak dehşet anlarını anlattı

Semih Sevim...

Bıçağını çıkartmaya yeltenince sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim bıçağı kullanmaması tek amacımdı. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Ya ona ya bana bir şey olacaktı. Bıçağı elinden düşürdü. Sonra onun üstüne atladım. Yandaki atılacak şeyler içinde külotlu çorabım vardı, ellerini bağlayacaktım ama ne ara o çorap boynuna gitti, ne ara nefessiz kaldı anlamadım. Bir ara rol yapıyor sandım. Yerden kalkmayınca anladım öldüğünü" dedi.

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"BABAM POLİSİ ARAMAM İÇİN ÇOK ÇABALADI"

Babası ve annesinin gelmesi üzerine, annesini hemen başka bir odaya götürdüğünü, babasına da "Baba ben bittim, bana yardım et, sadece kendimi korudum" diyerek Semih'in kapısına dayandığını, bıçağı gösterdiğini anlattığını söyleyen Çiftçi, "Babam ambulansı polisi aramamı istedi, engel oldum.

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Babama yalvardım 'Beni cezaevine yollatma' dedim. Polisi aramasın diye telefonu elinden aldım. Babam polisi aramak için çok çabaladı ama kendimi öldürmekle tehdit ettim" dedi. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp ormanlık bir alana bıraktıklarını ifade etti.

"BABALIK DUYGULARIMA YENİK DÜŞTÜM"

Sanık baba Cemal Çiftçi de, "Eşimle beraber kızımın yanına gittik. Böyle bir olayla karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Polisi aramama izin vermedi. 'Baba götürüp ormanlık alana atalım' dedi. Ben de babalık duygularıma yenik düştüm. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Maktulün ağabeyi Fatih Sevim, kardeşinin çok kuvvetli biri olduğunu ifade ederek, "Seçil'in ona gücünün yetmesi mümkün değil. Seçil'in bu cinayeti tek başına işlediğini düşünmüyorum. Kardeşim bilerek ve planlanarak öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. Kız kardeşleri Sebile Selvitopu ile Sevgi Arslan ise kardeşlerinin sanık Seçil Çiftçi tarafından yıllarca maddi ve manevi olarak sömürüldüğünü, sanığın kardeşlerine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıp parasını aldığını, gece yarılarında dahi kardeşlerine mesaj atıldığını söyleyerek şikayetçi olduklarını belirttiler.

TANIK DİNLENDİ

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Olay günü öncesi Seçil Çiftçi'nin evinde kaldığı arkadaşı Yusuf Yener tanık olarak dinlendi. Yener, "Sabahı eve geldim. Seçil sızmıştı. Ortalık alkol şişesiyle doluydu. Ortalığı toparladım. Seçil'in telefonu ısrarla çalıyordu. Uyandırdım 'Baban arıyor' deyince toparlandı. Çıkarken 'O takıntılının a..k.. diyerek' evden gülerek çıktı" dedi.

Eski erkek arkadaşını katletmişti Şarkıcı Seçil Çiftçi ağlayarak dehşet anlarını anlattı

BABAYA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına ve baba Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğulan baba kız birbirine sarılmak istedi, ama jandarma sarılmalarına izin vermedi. Sevim Çiftçi, "Özür dilerim babacım. Seni böyle bir şeye karıştırdığım için özür dilerim" dedi.

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Eski erkek arkadaşını katletmişti Şarkıcı Seçil Çiftçi ağlayarak dehşet anlarını anlattı

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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#İSTANBUL#Şişli#Seçil Çiftçi

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