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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ahmet Ziya Aktaş için TBMM'de cenaze töreni

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#ANKARA#TBMM#Ahmet Ziya Aktaş
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ahmet Ziya Aktaş için TBMMde cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 12:45

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 ve 21'inci Dönem İstanbul Milletvekili, 56'ncı hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ahmet Ziya Aktaş (82) için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

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Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Ziya Aktaş için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Aktaş'ın, biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu. Aktaş'ın cenazesi, Kocatepe Camii’nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Erzincan'da 1940 yılında doğan Aktaş, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı bölümde master, ABD Pennsylvania Lehigh Üniversitesi’nde doktora yaptı. Aktaş, DSP’den 20'inci ve 21'inci Dönem İstanbul milletvekilliği ile 56'ncı hükümet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerinde bulundu.

 

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#ANKARA#TBMM#Ahmet Ziya Aktaş

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