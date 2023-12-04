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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi

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#Diyanet İşleri#Ankara#İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 11:53

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan doksan üç yaşında hayatını kaybetti.

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Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Lütfü Doğan, bugün sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbaş, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İlmi, hilmi, ihlas ve samimiyetiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş, Peygamber ahlakını hayatının her alanında tavizsiz yaşamaya çalışan, nesillerimize örnek göstereceğimiz güzel insan, önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızdan muhterem Lütfi Doğan hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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15 Ocak 1968'de vekaleten Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Doğan, 25 Ağustos 1972'ye kadar görev yaptı. Daha sonra siyasete giren Doğan, 1973-1980 arasında iki dönem Erzurum senatörü olarak görev yaptı, 1991'den itibaren de 3 dönem Gümüşhane milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

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#Diyanet İşleri#Ankara#İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı

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