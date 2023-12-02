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Eski Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e bıçaklı saldırı

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#Ali Çetin#Denizlispor#Bıçak
Eski Denizlispor Başkanı Ali Çetine bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 12:35

Eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin (53), trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada taksici Barış A. tarafından bıçakla yaralandı. Çetin, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, Ulus Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin'i göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ali Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.'yı gözaltına aldı. Barış A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Ali Çetin#Denizlispor#Bıçak

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