×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir'de balmumu müzesini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Necdet Sezer#Eskişehir#Ankara
Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehirde balmumu müzesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 16:20

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir'de kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Sezer ve Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ile fotoğraf çekildi.

Haberin Devamı

Eskişehir'de düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılan 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşlik ettiği Sezer, müzedeki eserleri dikkatle inceledi. Müzeyi ilk defa gezdiğini belirten Sezer, eserleri çok beğendiğini söyleyerek, Büyükerşen'e teşekkür etti. Büyükerşen de Sezer'i, Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, nazik ziyaret için teşekkür etti. 

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehirde balmumu müzesini ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Necdet Sezer#Eskişehir#Ankara

BAKMADAN GEÇME!