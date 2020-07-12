Eski Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen hayatını kaybetti

Ankara’dan tatil için Bodrum’un Yalıkavak Geriş Mahallesi’ne giden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, dün sabah saatlerinde güneşlenip denize girdikten sonra fenalaştı. Ambulansla Bodrum’da hastaneye kaldırılan Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇANKAYA AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Eğitimci Doğan Taşdelen’in ölümünün ardından Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “1989-1999 yılları arasında iki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı yapan, Başkanımız Alper Taşdelen’in kıymetli babası Doğan Taşdelen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çankaya ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

1999 SEÇİMİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

1988-1999 yıllarında Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Doğan Taşdelen, şu anda Çankaya Belediye Başkanı olan Alper Taşdelen’in babası, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da dayısı. Doğan Taşdelen’in oğlu Alper Taşdelen de son iki seçimde CHP’den babası gibi Çankaya Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında CHP’den ayrılarak DSP’ye geçen Doğan Taşdelen, o yıl DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 1999 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Murat Karayalçın’ın, o dönem Fazilet Partisi’nin adayı Melih Gökçek’e karşı seçimleri kaybetmesinde Doğan Taşdelen’in DSP’den adaylığının etkili olduğu konuşulan konulardan birisiydi.

BÜLENT ECEVİT’İN BAŞMÜŞAVİRİYDİ

Doğan Taşdelen, 2008 yılındaki bir röportajında, 1999 seçiminde Murat Karayalçın’a rakip olduğu için vicdanının sızladığını söylemişti. 2000 yılında Çevre Bakanlığı Müsteşarı olan Doğan Taşdelen, o dönem Başbakan Bülent Ecevit’in başmüşavirliği görevine getirilmişti.