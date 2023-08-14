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Eski Büyükelçi Mehmet Orhan Aka'ya kızı ve damadından büyük şok... Ünlü ressamın tablosunu sahtesiyle değiştirdiler

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#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 11:40

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde eski büyükelçi Mehmet Orhan Aka'nın Cihangir'deki evinde Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirildi. Hırsızlığı yapan kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç., evden çaldıkları tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalışınca yakayı ele verdiler.

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Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

BABASININ TABLOSUNU ÇALIP SATMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

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Eski Büyükelçi Mehmet Orhan Akaya kızı ve damadından büyük şok... Ünlü ressamın tablosunu sahtesiyle değiştirdiler

“BANA HEDİYE VERDİ, SATMAK İSTEDİM”

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Eski Büyükelçi Mehmet Orhan Akaya kızı ve damadından büyük şok... Ünlü ressamın tablosunu sahtesiyle değiştirdiler

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Eski Büyükelçi Mehmet Orhan Akaya kızı ve damadından büyük şok... Ünlü ressamın tablosunu sahtesiyle değiştirdiler

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#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir

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