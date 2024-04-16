Eski boksör, yaşlı adamı öldürüp 'sarkıntılık etti' demişti... Maktulün oğlundan çarpıcı iddia: Babama borcu vardı, pusu kurdu

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Olay, 11 Nisan Perşembe günü, saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler ile birlikte alkol almak için eve geldi. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavabodayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu öne süren Karanlık, konuşmak için arkadaşını kapıya çağırdı.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'e yumrukla saldırdı. Güler, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık ve Selda Uzan bir süre sonra evlerinin yakınındaki mezarlığa bırakıp kaçtı. Engin Karanlık ve Selda Uzan polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

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Karanlık ve Uzan emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güler'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'da defnedildi. Oğlu İkrami Güler, babasının alacak parası olduğunu belirterek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"ALACAĞI BİR PARA VARDI"

İkrami Güler'in oğlu Erdem Hasan Güler, eski boksör Karanlık'ın babasına borçlu olduğunu belirterek, "Birkaç gündür babam İkrami Güler hakkında medyaya verilen yalan ve asılsız haberler hakkında açıklama yapıma gereği duydum. Babam İkrami Güler’in Engin Karanlık’tan alacağı bir para vardı. Engin Karanlık ve yanındaki arkadaşları babama planlayarak tasarlanarak bir pusu kurmuştur.

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Babamı buluşma noktasına çağırmışlardır. Babam buluşma noktasına gittiğinde aralarında bir tartışma çıkmış. Babamı öldüresiye dövmüşlerdir. Babamı öldürüp mezarlığa bırakıp kaçmışlardır. Babam namusuyla, şerefiyle yaşayan bir adamdı. Biz bu yapılanların hiçbirini hak etmedik. Yaşadığımız acılar ve bu yazılanlar bizi daha çok yıprattı. Umarım adalet tecelli eder ve bu şahıslar en ağır şekilde cezalandırılır. Tutuklanan Engin Karanlık ve yanındaki kadın aşağılık bir şekilde babam hakkında iftira attılar" dedi.