Eski belediye başkanı Serdar Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi tarafından 16 Kasım 2020’de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 2 gün sonra partisinden istifa etti. 20 Kasım’da ise Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Başkan Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 2’si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Görevine son verilen Aksoy için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar, diğre sanıklar için de değişen hapis cezaları istendi. İddianame, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen yıl temmuz ayında görülen ilk celsede tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haberin Devamı

'BU DOSYA BAŞKANI GÖTÜRÜR'

Aksoy ve diğer sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Aksoy'un yanı sıra sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede dönemin başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tanık olarak dinlendi. Şantiye dosyasını kendisinin incelediğini belirten Çakmak, "Kubilay Bey benden Koyundere şantiyesiyle ilgili rapor hazırlamamı istedi. Çok istemedim. Bunun üzerine Aksoy 3 gün içinde rapor hazırlamamı istedi. Kurum içi gerekli yazışmaların ardından şantiyenin 3 günlük kamera görüntüleri bana getirildi. Bazı şeyler ortaya çıkınca devamını izlemedim. Koyundere şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkarıldığını raporladım. O sırada Ankara'da olan Serdar Bey beni arayıp raporu hazırlayıp hazırlamadığımı sordu. Ertesi gün Menemen'e döndü. Saat 17.00'ye kadar beni çağırmasını bekledim. Çağırmayınca dosyayı sistem üzerinden yükledim. Ardından gerekli tutanakları tutturup makama çıktım. Tutanağı okudu, flash belleği aldı. Sonra imzalayacağını söyledi. Kabul etmeyip kayıtları izlememiz gerektiğini söyledim. Belleği bilgisayara taktık ama çalışmadı. Ben de başka bir yere kopyalamak için belleği alıp aşağıya indim. Ardından başkanın özel kalem müdürü aradı. Başkan yardımcısı Mustafa İlhan'ın odasına gittim. Odaya girdiğimde içeride bulunan Duran B., 'Mehmet hocam bu dosya başkanı götürür' dedi. Ben de muhakkiklik verilmesi durumunda olaya karışanları görevden alabileceğimi söyledim. Beni ikna etmeye çalıştılar. İkna olmayınca sistemimi 3 gün kapattılar. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Haberin Devamı

'ANLATTIKLARINDA ATLAMA VAR'

Çakmak'ın konuşması sırasında salonda zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çakmak'ın ifadesine cevap veren Aksoy, "Mehmet Çakmak'ı ben görevlendirdim ve kendisine sonuna kadar gitmesini söyledim. Fakat anlattıklarında atlama var" dedi.

Celsede hurdaları kamyonuna yükleyen A.Ü. ise tanık olarak dinlendi. A.Ü., "Fedai Kurt beni arayıp hurda yükleneceğini söyledi. Kamyonuma yükledik ve döktük. Boş ve dolu olarak kantara girdim. İrsaliye kesmedik. Bu iş için 600 lira nakliye ücreti aldım. Parayı Zeki Torun ve Fedai Kurt verdi" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.