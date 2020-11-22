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Ramiz Kaan OKTAR/DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisi görüyordu

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Eski belediye başkanı hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisi görüyordu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. 

Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı 

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.  

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