Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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Eski başkanın taciz davası
Ümraniye’de partili D.A.’yı (20) zorla öptüğü ve fiziksel temasa zorladığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapisle yargılanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada G.Ö.A., “Cinsel içerikli bir konuşma olmadı” dedi, suçlamayı reddetti. D.A. ise “Arabada askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini söyledi. Kendisine kızdım. Daha sonra beni eve bıraktı” iddiasında bulundu.
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