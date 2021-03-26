Eski başkanın taciz davası

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada G.Ö.A., “Cinsel içerikli bir konuşma olmadı” dedi, suçlamayı reddetti. D.A. ise “Arabada askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini söyledi. Kendisine kızdım. Daha sonra beni eve bıraktı” iddiasında bulundu.

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