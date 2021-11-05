Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadıCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Futbolda şike kumpasında yeni gelişme Aralarında Zekeriya Öz de var… İddianamede Aziz Yıldırım detayı'Futbolda şike' kumpasında yeni gelişme! Aralarında Zekeriya Öz de var… İddianamede Aziz Yıldırım detayı#FETÖ
Altın yatırımcısı nefesini tuttu Gözler 15.30’daAltın yatırımcısı nefesini tuttu! Gözler 15.30’da#Altın Fiyatları
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Savunmada dev adım İmzalar bugün atıldıSavunmada dev adım! İmzalar bugün atıldı#Savunma Sanayii
Suçlu gen bulundu... Ağır hastalık ve ölüm riskini ikiye katlıyor'Suçlu gen' bulundu... Ağır hastalık ve ölüm riskini ikiye katlıyor!#Koronavirüs
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
4. kez baba olmaya hazırlanıyor 4. kez baba olmaya hazırlanıyor!#Tolga Karel
George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyorGeorge Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor#George Clooney
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

#Bülent Ecevit#Ankara#Devlet Mezarlığı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in başkanlığındaki heyet, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 15'inci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Haberin Devamı

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit için, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Aksakal ve beraberindekiler mezara karanfil bırakarak, dua etti. Aksakal, "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kabri başında bir kez daha saygıyla ve özlemle yad ediyoruz.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

O, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün asil Türk milletine emaneti olan laik, demokratik cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. O tüm yaşamını, ekmeğini alın teri ile kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçiydi. O, tam bağımsız Türkiye idealine sıkı sıkıya bağlı gerçek bir devrimciydi. O bugün, huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen Kıbrıs’ın fatihi, 'ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen' şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan'ıydı" dedi.

CHP'LİLERDEN ANMA

Haberin Devamı

DSP'li heyetin ardından Devlet Mezarlığı'na bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet geldi. CHP'li heyet, Ecevit'in kabrine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece Genel Başkanımız ve sadece Başbakanımız olarak değil; dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını, ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ecevit#Ankara#Devlet Mezarlığı

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı