Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

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5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit için, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Aksakal ve beraberindekiler mezara karanfil bırakarak, dua etti. Aksakal, "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kabri başında bir kez daha saygıyla ve özlemle yad ediyoruz.



O, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün asil Türk milletine emaneti olan laik, demokratik cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. O tüm yaşamını, ekmeğini alın teri ile kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçiydi. O, tam bağımsız Türkiye idealine sıkı sıkıya bağlı gerçek bir devrimciydi. O bugün, huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen Kıbrıs’ın fatihi, 'ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen' şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan'ıydı" dedi.

CHP'LİLERDEN ANMA

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DSP'li heyetin ardından Devlet Mezarlığı'na bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet geldi. CHP'li heyet, Ecevit'in kabrine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece Genel Başkanımız ve sadece Başbakanımız olarak değil; dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını, ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.