Eski Başbakan Mesut Yılmaz, 73 yaşında hayatını kaybetti... Centilmene veda

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz bir süredir kanser hastalığı ile boğuşuyordu. Yılmaz yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Yılmaz ailesi adına basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi Turgut Yılmaz, “Hepimizin bildiği gibi 2 aylık tedavi sürecinden sonra bu sabah ağabeyimi kaybettim. Başımız sağ olsun, acımız büyük. Allah bundan sonra huzur içinde yatmayı nasip etsin” dedi.

HASTANEDE SON ANLARI

Mesut Yılmaz’a en yakın isimlerden biri olan Abdurrahim Albayrak, Yılmaz’ın vefatının ardından açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Albayrak hastane çıkışı şunları söyledi: “Hayatımın en zor ve acı günlerinden bir tanesini yaşıyorum. En son yoğun bakımda yanına gittim. Tenine dokundum. Maalesef hiçbir tepki vermedi. Ama bir aydır hiçbir tepki vermiyordu. Beyninden sinyaller gelmiyordu. Biz değişmez dört arkadaştık. Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, ben ve Sinan Uyanık… Ayrılmaz dörtlüydük.”

‘KENDİ DE YAŞAMAK İSTEMEDİ‘

Abdurrahim Albayrak açıklamasının devamında “Bir gün bana çok sıkıldığını söyledi. Dubai’ye götürdüm kendisini. Palmiyelerin altında gözlerinin yaşardığı bir anımız oldu. Sigara içiyordu. ‘Efendim ne olur sigara içmeyin’ dedim. ‘Bugün bu sigarayı içmeyeceğim de ne zaman içeceğim’ dedi. Rahmetli Yavuz’un ölümünden duyduğu üzüntüyü hiç belli etmezdi. Ama içinde fırtınalar kopardı. Mesut Bey rahmetli Yavuz’un ölümünden sonra yaşamak istemedi” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim hastaneye gelerek taziyede bulundu. Terim, “Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun” dedi. Mustafa Sarıgül ve Mehmet Cengiz de taziyeye hastaneye gelenler arasındaydı.

ANAVATAN’IN KURUCULARINDAN





Rize’nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünden olan Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve Mülkiye’nin ardından Köln Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1976’da Berna Hanım’la tanışarak evlendi. Mesut Yılmaz (73), 1983’te demokrasiye dönüşle tek başına iktidar olan Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucularındandı. Merhum Turgut Özal başkanlığındaki ANAP hükümetlerinde Hükümet Sözcülüğü, Devlet, Kültür-Turizm ve Dışişleri Bakanlıkları yaptı. 23 Haziran 1991 ile 11 Ocak 1999 arasında üç kez başbakan oldu. Yılmaz, 2007’de Rize’den bağımsız milletvekili seçilerek siyasete dönmek istedi. Rize’den tek başına Meclis’e gelen Yılmaz, 2009’da ANAP ile DYP’nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti’ye geçti. Hareketten 2011’de ayrıldı. Almanya’da üniversitelerde siyaset dersi verdi ve düşünce kuruluşlarında konferanslara katıldı.

Henüz 30’lu yaşlarında olmasına karşın Merhum Turgut Özal’ın (ortada) önemli görevler verdiği isimdi.



Ecevit’le aynı dönemde Meclis’teydiler.

ERDOĞAN: ÖZEL BİR HUKUKUMUZ VARDI



Erdoğan, Yılmaz’ın iyi bir insan ve siyasetçi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mesut Yılmaz’ın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ile görüşüp başsağlığında bulunduğunu söyledi. Hemşehri olmalarından dolayı Mesut Yılmaz’la özel bir hukukları olduğunu söyleyen Erdoğan, “Sağ olsun tüm davetlerimize, sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum” dedi.

ÇİLLER HEM RAKİBİ HEM KOALİSYON ORTAĞIYDI

Yılmaz ve Çiller uzun yıllar birlikte siyasi arenadaydı.



Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz’la aynı dönemde yıllarca siyaset yapmış olan Tansu Çiller, açıklamasında “Koalisyonlarda birlikte bulunduk. Meclis’te birlikte olduk uzun süre Mesut Yılmaz’la... Üzgünüm Allah rahmet eylesin” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da üzüntülerini dile getirdiler.

Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel...

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Mesut Yılmaz, 1 Kasım Pazar günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Beykoz’daki Kanlıca Mezarlığı’nda, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedilecek. Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz’daki evinde ölü bulunmuştu.

Berna Hanım ve oğulları Hasan ve Yavuz’la örnek aile olarak gösteriliyordu.

EVLAT ACISINA DAYANAMIYORDU

Mesut Yılmaz’ın hayır çalışmalarıyla da tanınan Berna Yılmaz ile evliliği daima örnek gösterildi. Çiftin ilk çocuğu Yavuz 1979’da, ikinci çocuğu Hasan 1987’de doğdu. Siyasette ön plana çıkmayan bir eş olarak bilinen ve aile hayatlarıyla gündeme gelmeyen Berna Yılmaz, nadir röportajlarından birinde, “Mesut tanıdığım en dosdoğru insanlardan biridir. Onun eşi olmak onuru bana ömür boyu yetecektir” demişti.

Mesut Yılmaz anne ve babasıyla.

SİYASET ARKADAŞLARININ YILMAZ ANILARI: MOTEL KAPISINDA ÇALIŞAN TURİZM BAKANI

MOTEL MÜDÜRÜ TELAŞLANDI

Sühan Özkan (Eski ANAP İstanbul Milletvekili): Turizm Bakanı iken yurt gezisindeydik. Bayram arifesi, gece Sinop’tan İstanbul’a dönüyoruz, Bolu’da Koru Motel’de mola verdik. Bütün odalar dolu. Mecburen müdürü uyandırdım; ‘Turizm Bakanımız dışarıda bekliyor, bir mola vereceğiz’ dedim. Adam telaşlandı, ama ne yapsa yer yok, ‘Benim odamı vereyim’ diyor. Mesut Bey, ‘Olmaz dedi, bizi boşverin, sadece şoför ve koruma uyusun.’ Çamaşırhanenin yanında arkadaşlara bir yer ayarladılar. Patron arabada oturdu, dosyaları çalıştı; tarzı böyleydi.

TEK OY ‘FIRÇASI’

Ersin Taranoğlu (Eski Devlet Bakanı): Ben teşkilat başkanıydım. ANAP kongresi oluyor; Mesut Bey aday ve rakibi vardı. Kongreden önceki akşam Mesut Bey’e dedim ki; ‘Yarın 671 oy alırsınız rakibiniz de şu kadar oy alır.’ Ertesi gün kongre oldu, Mesut Bey kazandı. Konutundan çağırdılar, gittim. Bir fırça bir fırça. Şaşırdım kaldım. 672 oy aldım dedi.’ Orada gülüştük. Çok demokrat, medeni bir siyasetçiydi.