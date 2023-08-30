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Eski bakan Kutbettin Arzu, TBMM lojmanlarının havuzunda ölü bulundu

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#Yalova#Kutbettin Arzu#Havuz
Eski bakan Kutbettin Arzu, TBMM lojmanlarının havuzunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 13:44

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu (68), Yalova’da tatile gittiği Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının havuzunda ölü bulundu. İlk verilere göre Kutbettin Arzu'nun kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu.

Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Eski bakan Kutbettin Arzu, TBMM lojmanlarının havuzunda ölü bulundu

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?

Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır Bahteri Köyü'nde doğdu. Ekrem ve Emine Arzu’nun oğulları olan Kutbettin Arzu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını aynı fakültede yaptı. Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak çalıştı. Mühendislik ve mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına devam etti. Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde fahri öğretim üyeliği görevi üstlendi.

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Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Arzu, evli ve 4 çocuk babası.

2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi fakat seçimi kazanamadı. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar Tarım Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüttü. 28 Ağustos 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atandı.

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#Yalova#Kutbettin Arzu#Havuz

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