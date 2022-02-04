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Eşiyle tartıştı, KGYS kameralarını parçaladı

#Erzurum#Yakutiye#Kamera Sistemi
Eşiyle tartıştı, KGYS kameralarını parçaladı

Erzurum’da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra direklere tırmanarak elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı. Şahsın kameraları parçalamaya gelirken sergilediği rahat tavırlar ise dikkatlerden kaçmadı.

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Olay, 30 Ocak tarihinde gece yarısı Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş. (35) isimli şahıs evden ayrıldı.

Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., Topdağı Caddesinde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı. Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.

Eşiyle tartıştı, KGYS kameralarını parçaladı

Polisin şahsı 3 gün sonra aynı cadde üzerinde yakalarken İbrahim Ş.’nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

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#Erzurum#Yakutiye#Kamera Sistemi

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